Caixa: clientes poderão movimentar conta em lotéricas Os titulares de 16,8 milhões de contas-correntes e de poupança da Caixa Econômica Federal (CEF) poderão, a partir de amanhã, realizar, com o cartão magnético da instituição, saques e depósitos em 5.100 casas lotéricas que possuem terminais eletrônicos. "Poder sacar com cartão nas casas lotéricas é uma vantagem a mais para os clientes neste final de ano, quando os bancos não funcionam, e a procura pelas máquinas 24 horas é grande", diz o diretor de Serviços Financeiros da CEF, Fernando Carneiro, em nota distribuída há pouco pela assessoria de imprensa da Caixa. Os saques, de acordo com a nota da CEF, estarão limitados a um valor máximo de R$ 500,00, e os depósitos não poderão ultrapassar R$ 150,00. Os clientes da Caixa poderão checar pelos telefones 0800-500101 e 0800-559873 os nomes das casas lotéricas que já estarão admitindo essas operações de saque e depósito a partir de manhã. A expectativa da CEF é de que, até o final de janeiro, todas as 7.000 casas lotéricas associadas estejam realizando as operações de saques e depósitos com cartões de clientes da Caixa.