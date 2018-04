Caixa coloca 449 imóveis à venda em São Paulo A Caixa Econômica Federal está abrindo a 2ª concorrência pública do ano para a venda de imóveis no Estado de São Paulo. Os interessados podem encontrar o edital de vendas com as características das casas e apartamentos oferecidos nas agências da instituição financeira. Também é possível obter os detalhes no site da Caixa (confira no link abaixo). Estão disponíveis 449 imóveis. As propostas para a compra dos imóveis podem ser entregues até o dia 6 de maio. Os interessados poderão pleitear financiamento ou utilizar recursos da conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).