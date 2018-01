Caixa começa a conceder crédito para aposentados A Caixa Econômica Federal começou hoje a conceder hoje crédito para aposentados e pensionistas, com desconto nos benefícios. O presidente da Caixa, Jorge Mattoso, disse que o crédito é oferecido a 2,8 milhões de pessoas que recebem os benefícios do INSS pela instituição. As taxas de juros são de 1,75% a 2,8% e o prazo para pagamento é de até 36 meses. A condição é não comprometer mais de 30% do benefício com o pagamento do empréstimo. Segundo Mattoso, 85% desses aposentados recebem até R$ 780 mensais. Na área social, Mattoso diz também que a meta deste ano da instituição para créditos à habitação, saneamento e infra-estrutura urbana é de R$ 11 bilhões, 60% mais do que no ano passado. O crédito habitação, que foi de quase R$ 5 bilhões em 2003, deve subir para R$ 7 bilhões, e o de saneamento, de R$ 1,7 bilhão para R$ 2,9 bilhões.