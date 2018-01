Caixa começa a pagar PIS amanhã A Caixa Econômica Federal inicia amanhã o pagamento dos Rendimentos do PIS e do Abono Salarial para trabalhadores de todo o País. Estão disponíveis R$ 2,65 bilhões que poderão beneficiar 39,1 milhões de trabalhadores. O calendário de pagamentos obedece ao mês de nascimento do trabalhador. Inicialmente recebem os trabalhadores nascidos no mês de julho. Os nascidos em outras datas devem acompanhar o calendário de pagamentos. Veja no link abaixo como funcionam os abonos salariais e as datas de recebimento.