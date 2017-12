Caixa contabiliza 32 milhões de adesões ao acordo do FGTS A Caixa Econômica Federal terminou 2003 contabilizando 32 milhões de adesões à proposta de pagamento do resíduo de correção dos planos Collor I e Verão devido aos titulares de contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Apesar de ainda não ser definitivo, o número se encontra dentro das estimativas da CEF. O número final de adesões ainda será ajustado na próxima semana, uma vez que a parcial de 32 milhões só considerava o movimento ocorrido até o meio dia da última terça-feira (data final de entrega dos termos de adesão) e ainda não levava em conta os dados vindos dos correios. No último dia de entrega dos termos de adesão, a CEF chegou a registrar um total de 19.084 ocorrências em sua página na internet, contra uma média de 1.500 adesões por dia no mês de novembro. Apesar do crescimento, a CEF não registrou nenhum problema técnico no recebimento das adesões. A Caixa já pagou R$ 18,2 bilhões dos R$ 44 bilhões estimados a 38 milhões de trabalhadores. Os pagamentos, segundo a Caixa, ficaram mais concentrados em valores baixos. No dia 15 de janeiro, começa o desembolso da primeira parcela aos aos trabalhadores que têm mais de R$ 8 mil a receber. Os pagamentos de até R$ 1 mil serão feitos em uma única parcela. Para os valores entre R$ 1 mil e R$ 2 mil, o desembolso será feito em duas parcelas semestrais. Quem tiver direito a receber entre R$ 2 mil e R$ 5 mil, receberá em 5 parcelas semestrais. O pagamento de valores entre R$ 5 mil e R$ 8 mil será dividido em 7 vezes, mesma forma de ressarcimento a quem receberá mais de R$ 8 mil.