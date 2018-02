Caixa continua na liderança do ranking da poupança Dados do Banco Central divulgados hoje mostram que a Caixa Econômica Federal (CEF) continua como a principal instituição financeira no segmento de poupança. O levantamento mais recente do BC, atualizado em outubro, mostra que o banco federal é o líder no segmento. Em seguida, aparecem os privados Bradesco e Itaú e o estatal paulista Nossa Caixa. Em 5º e 6º lugares, estão o ABN Amro Real e o Unibanco, respectivamente. A posição dos seis primeiros maiores bancos no ranking da poupança é repetida desde 2005. Nesse período, o banco que mais subiu na lista foi o Meridional, que passou de 16º em 2005 para 7º em 2007. A caderneta de poupança bateu recorde histórico de captação de recursos no ano passado. O ingresso líquido (resultado dos depósitos menos os saques realizados no período, mais os rendimentos creditados nas contas) foi de R$ 33,379 bilhões, o que levou a poupança a fechar 2007 com um saldo total de R$ 235,261 bilhões.