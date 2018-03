Caixa: crédito habitacional cresce 93% no ano A Caixa Econômica Federal concedeu financiamento imobiliário de R$ 39,3 bilhões até 30 de novembro. O valor é recorde e supera em 93% o registrado no mesmo período do ano passado. Conforme a Caixa, 756,507 mil famílias foram atendidas, sendo 42% com renda de até cinco salários mínimos. A média de financiamento habitacional pelo banco é de R$ 69 mil. O crédito imobiliário com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) cresceu 46% na comparação com o mesmo período de 2008, para R$ 14,9 bilhões. O financiamento com recursos próprios da Caixa aumentou 119% para R$ 20,3 bilhões.