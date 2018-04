Caixa: crédito imobiliário com poupança bate recorde A Caixa Econômica Federal informou hoje ter registrado um crescimento de 63,3% no volume de concessões de financiamentos habitacionais com recursos das cadernetas de poupança, de janeiro a outubro, em relação ao mesmo período do ano passado. Nos dez meses deste ano, foram aplicados pouco mais de R$ 8 bilhões contra R$ 4,7 bilhões liberados nos mesmos meses de 2007. Segundo o banco público, esse é um novo recorde de financiamentos habitacionais com dinheiro captado em poupança. Em todo o ano de 2007, a Caixa aplicou R$ 5,8 bilhões das cadernetas em empréstimos habitacionais. O valor liberado até outubro representa 148,1 mil unidades para mais de 600 mil pessoas beneficiadas, de acordo com a assessoria da Caixa. "Nossos números foram possíveis devido às condições oferecidas pelo banco", afirmou o vice-presidente de Governo da instituição financeira, Jorge Hereda, por meio da assessoria da Caixa. Tendo como fonte de recursos o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a Caixa informou que liberou R$ 9,3 bilhões em empréstimos habitacionais este ano, até outubro, que financiaram 228,8 mil residências. No mesmo período de 2007, foram usados R$ 5,7 bilhões em recursos do FGTS.