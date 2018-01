Caixa cria dois fundos carteira livre FGTS A Caixa criou dois novos fundos de investimento para atender aos investidores que aplicaram o dinheiro do FGTS em ações da Petrobras há um ano: o Caixa FMP FGTS CL Petrobras RF 49 e o Caixa FMP FGTS CL Multiportfolio. A partir de hoje, os investidores destas carteiras poderão migrar para os novos fundos de ações carteira livre, retornar os recursos para as contas do FGTS, que rende TR+ 3% ao ano. Ainda terão a opção de permanecer nos atuais fundos, sem perder o direito ao desconto de 20% sobre o valor das ações, recebido no dia da compra dos papéis. O Caixa FMP FGTS CL Petrobras RF 49 tem carteira composta de no mínimo 51% em ações da Petrobras e até 49% em títulos públicos de renda fixa. Já o fundo Caixa FMP FGTS CL Multiportfolio apresenta carteira composta de no mínimo 51% em ações do Ibovespa ? índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo ? e até 49% em renda fixa. É importante lembrar que o investidor não precisa tomar sua decisão logo hoje, já que os FMP Petrobras passam a ter liquidez diária, permitindo que, a qualquer dia a movimentação possa ser realizada. Também não é preciso migrar toda a aplicação de uma só vez . Ela pode ser realizada parcialmente a critério do cliente. A única regra é que os recursos retirados do FMP-Petrobras e direcionados para outra aplicação devem permanecer pelo menos seis meses no novo investimento.