Caixa cria universidade corporativa A Caixa Econômica Federal lançou sua universidade corporativa, a "Universidade Caixa", que é a primeira iniciativa desse tipo no setor público. Foram abertos 35 cursos diferentes em quatro áreas: Desenvolvimento Urbano, Transferência de Benefícios, Serviços Financeiros e Gestão Empresarial. A universidade corporativa é gratuita e estará disponível para todos os funcionários da Caixa e também para prestadores de serviços da empresa, num universo de mais de 90 mil pessoas. A Caixa investiu R$ 6,5 milhões na aquisição de programas e servidores de rede para os controles de freqüência e avaliação. Uma partes dos cursos será realizada pela Internet ou por meio de CD-Rom, enquanto outros cursos serão ministrados em salas de aula e seminários. Para a realização de vários cursos a Caixa conta com parcerias com instituições como a Universidade de Brasília e a Fundação Getúlio Vargas.