Caixa dá crédito a brasileiro no exterior Os brasileiros que residem no exterior mas não têm como comprovar renda poderão, a partir da próxima semana, obter financiamento para adquirir imóveis no Brasil. Para isso, a Caixa Econômica criou uma linha, o Crédito Imobiliário para Emigrantes. De acordo com o gerente do banco, Mário Ricardo Maia, o intuito do novo financiamento é atender os cerca de 3,5 milhões de brasileiros que moram fora e que sonham am comprar um imóvel aqui.