Caixa: desconto nos contratos de outros bancos Os mutuários de contratos adquiridos pela Caixa Econômica Federal (CEF) de outros bancos também vão ser beneficiados com a possibilidade de quitação do empréstimo com 100% de desconto. O governo federal decidiu estender para estes mutuários os benefícios previstos na Medida Provisória (MP) que permite a liberação da hipoteca sem qualquer ônus para o mutuário desde que o contrato tenha sido assinado até 31 de dezembro de 1987 e tenha cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). "A decisão permite estancar a dívida do mutuário e a do próprio Tesouro Nacional", disse a diretora de Crédito e Recuperação de Ativos da CEF, Isabel Pereira. Ela explicou que o desconto de 100% do saldo devedor da dívida já era possível desde setembro para os mutuários que assinaram contratos com a própria CEF. Para os demais, que somam cerca de 182 mil era necessário uma negociação com a instituição da qual a CEF adquiriu os contratos. Isso foi feito e agora estes mutuários poderão quitar a casa própria sem gastar nada. Para isso, segundo a CEF, basta o mutuário procurar o representante da sua instituição original e solicitar as novas condições. Para aproveitar do benefício o mutuário deverá regularizar sua situação até o dia 29 de dezembro. Para os contratos assinados a partir de 1988 o benefício equivale a desconto de 50% do saldo devedor, podendo também ser pago o empréstimo pelo valor atualizado das prestações vencidas.