Caixa deve destinar R$ 7 bi para habitação em 2004 O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Jorge Mattoso, afirmou hoje que o banco deve alavancar R$ 5,3 bilhões neste ano para a habitação. Segundo o executivo, a expectativa é de que em 2004 esse valor suba para R$ 7 bilhões, dos quais R$ 6 bilhões virão de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O anúncio foi feito hoje na sede da CEF em São Paulo. Para a capital, a região metropolitana e o Grande ABC, o presidente do banco anunciou o financiamento de novos empreendimentos imobiliários. No total, cerca de 5 mil imóveis em 60 empreendimentos, na planta ou em fase de construção, serão colocados à venda.