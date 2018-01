Caixa divulga adimplência com FGTS A partir de hoje, além de poder consultar a situação do empregador com relação ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) através do extrato da conta do fundo, as pessoas poderão verificar a regularidade das empresas (pública ou privada) no site da Caixa Econômica Federal (veja link abaixo). Qualquer pessoa poderá verificar se uma empresa está em dia com os recolhimentos, desde que conheça o seu CNPJ e a razão social. As empresas e órgãos públicos que estiverem em dia com o recolhimento do FGTS poderão retirar, via Internet, o Certificado de Regularidade. A decisão da Caixa vai diminuir custos e evitar que as empresas tenham que ir a uma agência da instituição para solicitar o certificado, que validade de um mês. Ele substitui o anterior, com validade de seis meses, que era obtido apenas nas agências da instituição. Para as empresas com débito junto ao FGTS, permanece a exigência de comparecimento a uma agência da Caixa para resolver a pendência. O Certificado de Regularidade é necessário para as empresas que quiserem participar de licitações públicas e pegar empréstimos e financiamentos junto a instituições oficiais. As prefeituras também precisam do documento para receber o repasse de recursos da União.