Caixa divulga números sorteados da Mega Sena acumulada A Caixa Econômica Federal divulgou na noite desta quarta-feira os números sorteados no concurso de número 830 da Mega Sena, sorteio realizado nesta quarta-feira em São Francisco de Itabapoana/RJ, pelo Caminhão da Sorte. Os seis números sorteados são: 02 - 13 - 41 - 49 - 51 - 53. A Caixa Econômica Federal também divulgou os números sorteados no concurso de número 685 da Lotomania, sorteio realizado nesta quarta em São Francisco de Itabapoana/RJ, pelo Caminhão da Sorte. Os 20 números sorteados são: 02 - 06 - 19 - 23 - 24 - 27 - 28 - 30 - 38 - 42 - 50 - 54 - 65 - 75 - 76 - 87 - 88 - 96 - 98 - 99. A instituição divulgou ainda a extração de número 4101 da Loteria Federal. Os cinco prêmios principais - cujos valores correspondem ao total de séries da extração - foram sorteados para os seguintes bilhetes: 1º prêmio para o bilhete 04.133, e seu valor é de R$ 100.000,00; 2º prêmio para o bilhete 47.485, e seu valor é de R$ 6.000,00; 3º prêmio para o bilhete 72.611, e seu valor é de R$ 4.000,00; 4º prêmio para o bilhete 23.159, e seu valor é de R$ 3.000,00; e 5º prêmio para o bilhete 14.470, e seu valor é de R$ 2.000,00. A CEF relembra que há outras faixas de premiação e alerta aos portadores de bilhetes que consultem as listas expostas nas casas lotéricas e o site da Caixa.