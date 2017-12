Caixa divulga orientação sobre atendimento aos clientes A Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou uma nota informando que a "grande maioria dos seus serviços bancários podem ser realizados em canais alternativos, principalmente no auto-atendimento, onde é possível realizar mais de 70% das operações". De acordo com a nota, em caso de dificuldade de ser atendido em agências, o cliente pode se dirigir a outros pontos da rede da Caixa: são 9.000 casas lotéricas, 2.108 correspondentes bancários, 1.100 pontos de atendimento eletrônicos (caixas automáticos) e salas de auto-atendimento em todo o País. Segundo a nota, o cliente também pode utilizar a Internet, por meio do endereço eletrônico (www.caixa.gov.br). A instituição informa, ainda, que os serviços de compensação bancária e os sistemas de processamento estão funcionando normalmente. Segundo a Caixa, hoje apenas 9,3% das agências estavam totalmente paradas e outras 37,9% funcionaram parcialmente, com falta de alguns funcionários mas com as portas abertas e atendimento interno. "52,8% das agências de todo o País funcionaram normalmente", diz a nota. Para orientar os clientes, a direção da empresa lembra que nos terminais eletrônicos pode-se fazer, por exemplo, saques, depósitos em dinheiro ou cheque, consulta e retirada de saldo/extrato, transferências, retirada de folha de cheque, pagamento de contas não vencidas, agendamento de pagamentos e DOC, pagamento e bloqueio de cartão de crédito e saques de benefícios sociais (PIS, FGTS, Seguro-Desemprego, Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Auxílio-Gás etc), com o cartão magnético. Nas lotéricas é possível ainda sacar até R$ 1.000,00 e depositar até R$ 500,00. Além disso, pode-se fazer saques de FGTS (até R$ 300,00), com cartão do cidadão e de benefícios sociais (Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Auxílio-Gás etc), com o cartão magnético. O pagamento de contas atrasadas pode ser feito somente com orientação de cálculo no boleto ou com cobrança de multa na fatura seguinte.