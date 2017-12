Caixa diz que greve atingiu 6% das agências do País A Caixa Econômica Federal (CEF) informou que a greve dos empregados atingiu apenas 6,09% das agências em todo o País. A paralisação, segundo o Sindicato dos Bancários de Brasília, contou com adesão de 100% dos funcionários em Niterói, e ainda teve a participação dos funcionários no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Petrópolis. O Banco do Brasil ainda não fez um balanço oficial da paralisação nas agências.