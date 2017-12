Caixa diz que greve não prejudica pagamento do Bolsa-Família A Caixa Econômica Federal garantiu nesta Quarta-feira ao governo que, apesar da greve dos bancários, as famílias cadastradas estão recebendo sem dificuldades os recursos do Bolsa-família, desde o dia 24 de setembro, e que há condições de manter este padrão de normalidade daqui para frente. A Caixa informou ainda que não deverá encontrar problemas para efetuar o pagamento dos benefícios previdenciários de aproximadamente 3 milhões de aposentados no período de primeiro a sete de outubro. "Destes 3 milhões de aposentados, apenas 10% procuram nossas agências e destes 10% apenas 5% não possuem cartão eletrônico", disse uma porta-voz da Caixa. Os detentores de cartão poderão sacar o dinheiro do benefício diretamente em caixas eletrônicos, nas casas lotéricas e outros correspondentes bancários da Caixa. Os aposentados sem cartão, de acordo com a Caixa, poderão procurar agências que continuaram abertas mesmo com a realização da greve dos bancários. "Também é possível que a greve seja encerrada antes do dia 7 de outubro e, neste caso, deixaria de existir qualquer problema para a realização do saque", disse a porta-voz. No Banco do Brasil (BB), o número de aposentados sem cartão chega a aproximadamente 100 mil. "É um número pequeno se comparado ao total de 5,3 milhões de aposentados que recebem seus benefícios pelo BB", disse um porta-voz do banco. Como no caso da Caixa, o BB ressaltou que nem todas as agências do banco foram fechadas pelo movimento dos bancários. O ministro da Previdência Social, Amir Lando, confirmou nesta Quarta-feira que, sem a abertura das portas das agências da Caixa, o governo federal não tem como pagar aposentados e pensionistas do INSS que não possuem cartão magnético. De acordo com o ministro, cerca de 10% dos aposentados estariam nessa situação, o que chegaria a 2,2 milhões de pessoas. "Muitas pessoas mais velhas não confiam e não querem usar o cartão magnético e continuam a retirar o dinheiro nos caixas de banco", afirmou o ministro. Amir Lando explicou que não há como mudar a forma de pagamento agora para resolver a situação. Por isso, disse, o governo está fazendo um apelo muito forte para que os bancários voltem ao trabalho. "Na democracia a greve é um direito do trabalhador, por isso estamos apelando fortemente para que as negociações cheguem a um acordo", afirmou, explicando ainda que não existem meios para declarar a ilegalidade da greve.