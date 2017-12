Caixa e BB atenderão clientes do Banespa As lojas de auto-atendimento da Nossa Caixa, Nosso Banco abrem hoje a partir das 7 horas e ficam abertas até as 20 horas para atenderem aos clientes do Banespa. Agências do Banco do Brasil iniciam o atendimento de 390 mil aposentados e pensionistas que recebiam no Banespa a partir das 8 horas. Os funcionários do Banespa prosseguem hoje a greve iniciada em 31 de outubro e, se a paralisação continuar, a direção da Nossa Caixa deverá se reunir para prever um novo prazo de atendimento desses clientes. A Nossa Caixa ampliou o horário de atendimento de suas 180 lojas de auto-atendimento no Estado de São Paulo. Os clientes do Banespa poderão efetuar saques através da chamada Rede Verde Amarela (RVA) até o valor máximo diário de R$ 600,00, desde que a agência Banespa detentora da conta esteja operando "on line". É importante observar que, se a agência do cliente Banespa não estiver conectada ao sistema da Nossa Caixa no momento do saque, ele poderá ter problemas para retirar o dinheiro. A única solução seria tentar novamente. O Banco do Brasil está atendendo aos aposentados e pensionistas que receberiam no Banespa os benefícios relativos ao mês de novembro. Somente os que recebem o benefício no Banespa por meio de cartão eletrônico poderão realizar o saque no Banco do Brasil. Os segurados que recebem o benefício por meio de depósito em conta no Banespa terão opção de sacar dinheiro nos caixas eletrônicos do próprio Banespa. De acordo com a assessoria de imprensa do Banespa, as operações bancárias como saques, transferências, consultas, aplicações e pagamentos de contas podem ser feitas pela Internet pelo endereço www.banespa.com.br para aqueles que já são cadastrados. No entanto, quem tenta acessar o site depara-se com uma mensagem dizendo que a página está em manutenção e não é possível realizar nenhuma operação bancária. Veja, em outra matéria, mais detalhes sobre o que os clientes do Banespa devem fazer durante a greve.