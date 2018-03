Caixa e BB lançam crédito de R$ 3 bilhões para motos A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil (BB) lançaram hoje uma linha de crédito de R$ 3 bilhões para o financiamento de motocicletas no País. Do total, R$ 200 milhões são oriundos de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e R$ 2,8 bilhões serão disponibilizados pelas instituições financeiras. O financiamento será feito diretamente nas revendedoras, por meio de bancos parceiros. O BB terá como parceiro o banco Votorantim e a Caixa, o Panamericano.