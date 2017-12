Caixa e BB terão crédito para material de construção A partir de 9 de outubro, o trabalhador que precisar de dinheiro para comprar material de construção poderá procurar a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil. É para quando está previsto o início da operação da linha de material de construção, um programa aprovado em julho pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Os recursos do FAT para esse linha somam R$ 400 milhões. A Caixa vai aplicar R$ 200 milhões e o BB os outros R$ 200 milhões. A taxa de juros será 1,65% se for financiada pela Caixa e de 1,98% se for financiada pelo BB. Para ter acesso ao financiamento, o trabalhador tem de comprovar renda máxima de até 20 salários mínimos e abrir conta na Caixa ou no BB, caso ainda não seja cliente desses bancos. O financiamento máximo será de R$ 10 mil e o prazo de pagamento, de 36 meses. O FAT/Material de Construção faz parte do conjunto de novas operações do Codefat proposto pelo governo para reativar a economia e o consumo, ao mesmo tempo que assegura a manutenção e a geração de empregos. O governo espera gerar, com a iniciativa, 400 mil empregos na construção civil no período entre três e seis meses.