Caixa e BID assinam acordo de cooperação Os presidentes da Caixa Econômica Federal, Jorge Matoso, e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Enrique Iglesias, acabam de assinar um acordo de cooperação. De Washington, nos Estados Unidos, o presidente da Caixa explicou que o banco brasileiro, por sua capilaridade, passará a ser o repassador dos recursos do BID e coletar das propostas de municípios que pleiteam recursos do banco. Nesta fase inicial de implantação do projeto, serão privilegiados os de saneamento básico. "A parceria, porém, poderá evoluir para outros repasses", acredita Matoso. O projeto piloto dessa parceria é o da capital de Goiás, Goiânia. Trata-se do projeto chamado Macambira-Anicuns, da Prefeitura de Goiânia, com macro-intervenções de saneamento, contempla soluções para recuperação ambiental da bacia dos rios de mesmo nome, no trecho urbano, prevendo obras com recursos BID e da própria Caixa por meio do FGTS (Pr-Moradia). Os valores para o projeto ainda não estão finalizados e estão estimados em torno de US$ 86 milhões (BID+Caixa). Matoso diz que é interesse da Caixa que esse projeto seja um piloto para a formatação do termo de prestação de serviços a ser firmado com o BID.