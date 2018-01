Caixa Econômica antecipa restituição do IR A Caixa Econômica Federal começou a realizar a operação de empréstimo destinada à antecipação da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IR). A Caixa está antecipando até 70% do valor da restituição, dependendo da análise cadastral. Para obter o empréstimo, o cliente da Caixa deve optar por receber a devolução do que pagou a mais de imposto na agência em que tem conta. A solicitação do empréstimo deve ser feita diretamente na agência. A Caixa não determina um limite mínimo para a antecipação e cobra juro de 2,80% ao mês para esta operação. Quem quiser fazer o empréstimo poderá terá até 6 meses (180 dias) para liquidar a dívida com o banco. Se a Receita Federal não fizer a restituição neste prazo, o cliente poderá renovar o empréstimo por mais 180 dias, limitado ao dia 28 de fevereiro de 2002. Veja nos links abaixo em que condições outros bancos estão oferecendo a antecipação da restituição do IR.