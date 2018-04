Caixa Econômica e Nossa Caixa se antecipam ao Copom e cortam juros A Caixa Econômica Federal e a Nossa Caixa decidiram se antecipar à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) e anunciaram ontem a redução de juros. A Caixa reduzirá as taxas de 13 linhas de crédito para pessoas físicas e empresas. As novas taxas, que começam a vigorar a partir da segunda-feira, valerão independentemente da decisão que o Banco Central divulga no início da noite de hoje sobre a taxa Selic. Essa foi a sétima queda anunciada pelo banco em 2009. Seguindo a recomendação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Caixa cortou os juros dos principais empréstimos. Dessa vez, a redução atingiu os cartões de crédito, modalidade que não havia sido beneficiada pelas quedas anteriores. "A redução é parte da estratégia da Caixa de praticar as menores taxas do mercado", cita nota. . Entre as operações destinadas às pessoas físicas, o juro máximo do crédito pessoal caiu de 4,91% para 4,04% ao mês. No cheque especial, a taxa máxima mensal passou de 6,79% para 6,75%. Nos cartões de crédito, o crédito rotativo mais caro caiu de 3,30% para 2,80%. Já a Nossa Caixa anunciou que as novas taxas passam a valer amanhã e estão 1,45 ponto menores, como por exemplo a linha de antecipação do 13º salário, que passou de 3,95% para 2,50%. Outras reduções estão previstas para o crédito consignado, cheque especial (pessoa física), desconto de duplicatas, desconto de cheques e financiamento de veículos.