Caixa Econômica inaugura 67 postos de atendimento sobre FGTS O optante do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que quiser informações ou orientação sobre o pagamento da complementação das contas do fundo relativas às diferenças do Plano Verão (16,64%, janeiro de 1989) e Collor 1 (44,8%, abril de 1990) poderá dirigir-se a um dos 67 Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) ou a uma das 800 agências da Caixa Econômica Federal. Leia mais no Estadão