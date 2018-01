Caixa Econômica planeja contratar mais de 3 mil A Caixa Econômica Federal (CEF) pode contratar mais de 3 mil pessoas nos próximos anos para substituir o quadro de terceirizados atualmente em atividade. Segundo informações do banco, parte dessas vagas poderão ser preenchidas pelos aprovados em concursos realizados em 2002 e 2004. A mudança está prevista em acordo entre a Caixa e o Ministério do Trabalho. Lucro A CEF anunciou ontem que fechou o ano passado com lucro líquido recorde de R$ 2,07 bilhões, o que representa um crescimento de 46% em relação a 2004. Segundo o banco, o resultado significa um retorno sobre patrimônio líquido de 26% no ano. A carteira de crédito da instituição atingiu R$ 37 bilhões, com expansão de 28,4% na comparação com o ano anterior.