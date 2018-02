Caixa Econômica tem lucro de R$ 869,9 mi no trimestre A Caixa Econômica Federal (CEF) registrou um lucro líquido de R$ 869,943 milhões no terceiro trimestre do ano, o que representa um crescimento de 23% em relação ao segundo trimestre. As receitas da intermediação financeira do banco somaram R$ 8,252 bilhões, com redução de 5,1% na comparação com o trimestre imediatamente anterior.