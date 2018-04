Caixa eleva a R$ 49 bi recursos a microempresas A Caixa Econômica Federal (CEF) informou hoje que tem disponível R$ 20 bilhões para emprestar às micro e pequenas empresas até o fim do ano, elevando para R$ 49 bilhões o potencial de concessões para esse segmento em 2008. No acumulado de janeiro a outubro, os desembolsos para esse segmento somam R$ 29 bilhões, o que representa um crescimento de 15% em relação ao mesmo período de 2007. O orçamento inicial da instituição previa que as concessões de crédito para esse segmento totalizassem R$ 30 bilhões este ano. No entanto, como o ritmo da expansão das operações foi maior que o previsto, foi feita uma realocação de recursos disponíveis para elevar o crédito a esse setor. Na projeção inicial, as micro e pequenas empresas responderiam por 75% das novas concessões de crédito para pessoa jurídica da CEF. O banco público disponibiliza seis linhas de crédito para as micro e pequenas empresas, sendo que quatro têm como fonte de recursos os repasses feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).