Caixa empresta R$ 1,66 bi para o setor de petróleo e gás

SÃO PAULO - A Caixa Econômica Federal liberou até julho o montante de R$ 1,66 bilhão em financiamentos contratados para o setor de petróleo e gás no âmbito do Programa Progredir, que facilita o acesso ao crédito para empresas que integram a cadeia de suprimentos da Petrobrás. O total contratado junto ao banco, conforme nota à imprensa, já passou dos R$ 6,6 bilhões, somando 290 operações de crédito a fornecedores da estatal de petróleo.

Estes números garantem à Caixa a primeira colocação em volume de empréstimos e quantidade de financiamentos dentre as dez instituições financeiras participantes do Progredir. "O desempenho apresentado consolida a atuação da Caixa no segmento de petróleo e gás, tornando-nos o principal agente financeiro de recursos para capital de giro do setor", avalia o vice-presidente Corporativo da Caixa, Geddel Vieira Lima, em nota.

O Programa Progredir, lançado em setembro de 2011, foi desenvolvido pela Petrobrás em parceria com o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp).