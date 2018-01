Caixa encerra semestre com lucro líquido de R$ 860 milhões A Caixa Econômica Federal (CEF) encerrou o primeiro semestre deste ano com lucro líqüido de R$ 860 milhões, crescimento de 52% em relação ao mesmo período do ano passado. O retorno sobre o patrimônio líqüido da instituição foi de 34,94% contra 27,97% em igual período de 2002. Esses resultados foram conseguidos graças as operações comerciais na carteira de títulos da CEF e na redução das despesas operacionais. No primeiro semestre deste ano, as receitas com intermediação financeira da CEF cresceram 77%, saltando de R$ 7,234 bilhões para R$ 12,809 bilhões, em comparação com o mesmo período do ano passado. As receitas com prestações de serviços fecharam a primeira metade deste ano em R$ 2,260 bilhões, com crescimento de 12% sobre as receitas obtidas no mesmo período de 2002. O total de ativos da Caixa registrou, de janeiro a junho deste ano, crescimento de 18%, fechando o período em R$ 134,329 bilhões. O patrimônio líqüido da instituição atingiu R$ 5,320 bilhões nos primeiros seis meses deste ano, mostrando um crescimento de 24% sobre os R$ 4,301 bilhões em igual período do ano passado.