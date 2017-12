Caixa enviará extrato por e-mail A Caixa Econômica Federal agora oferece aos seus clientes o serviço de envio de extrato de conta corrente, poupança e fundos de investimento por e-mail. O serviço, batizado de e-CaixaPOSTAL, é gratuito e pode ser utilizado por qualquer um que tenha conta ou fundos de investimento na Caixa e que já use ou cadastre-se no Internet Caixa, o Internet Banking da Caixa. Para utilizar o serviço, é preciso acessar o site do banco (veja link abaixo) e preencher um formulário com os dados da conta e as opções de recebimento. O extrato, que é enviado para o endereço de e-mail informado pelo cliente, exige uma senha, escolhida por ele próprio quando se cadastra no e-CaixaPOSTAL. O cliente pode escolher a periodicidade do envio, se diária, semanal ou mensal. A Caixa envia 2,5 milhões de mensagens por mês sobre os resultados de loterias e capitalização para mais de 130 mil pessoas cadastradas no site. A diferença nesse novo serviço é o sigilo. Como os dados do extrato são sigilosos, a Caixa criptografa os dados durante todas as etapas do processo de envio para o cliente, protegendo-os de violação.