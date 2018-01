Caixa espera fechar 2006 com poupança superior a R$ 60 bi A Caixa Econômica Federal espera fechar o ano de 2006 com saldo de depósitos na caderneta de poupança superior a R$ 60 bilhões. Se confirmado, o montante representará um crescimento de mais de 13% em relação ao ano passado, informou o banco, em comunicado. A Caixa destaca o aquecimento do mercado de poupança, resultado da rentabilidade competitiva do produto em conseqüência do processo de redução da taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 13,25% ao ano). Em relação à inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a caderneta apresentou no mês passado um ganho real de 5,19% no acumulado dos últimos 12 meses, o dobro do retorno real do ano passado, de 2,42%. Com relação ao perfil de investidores, o vice-presidente de Produtos e Serviços Bancários da instituição, Fabio Lenza, afirmou que os pequenos poupadores seguem fiéis ao produto. "Mas é nítido o movimento dos segmentos de média e alta renda de retorno à poupança", analisou. A Caixa informou ainda que pretende encerrar o ano com 3 milhões de novas contas, uma expansão de 10% sobre 2005. Ao todo, o banco estatal detém 31 milhões de contas, das quais aproximadamente 88% estão atreladas a aplicações com valores de até R$ 2 mil, segundo o comunicado da instituição.