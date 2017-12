Caixa está autorizada a fazer até 3 sorteios da Mega-Sena por semana

BRASÍLIA - A Caixa Econômica Federal poderá, ocasionalmente, intensificar a frequência semanal de sorteios regulares da Mega-Sena, realizando até três sorteios, sempre em dias diversos. A Portaria da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, que autoriza o aumento do número de sorteios, está publicada no Diário Oficial da União desta quinta.

Segundo o texto da portaria, esse sorteio adicional poderá ser feito a título de celebração temática cultuada no País. A Caixa deverá divulgar, para o público em geral, com antecedência mínima de 15 dias do primeiro sorteio, a ocorrência dos três sorteios na mesma semana.

No sorteio desta quarta-feira (02), ninguém acertou os números do concurso 1.766 e o prêmio da Mega-Sena foi para R$ 110 milhões. Na semana passada, o concurso de número 1.764 pagou o maior prêmio dos sorteios regulares da loteria, sem considerar a Mega da Virada: um único apostador em Brasília levou o prêmio de R$ 205 milhões.