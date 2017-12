Caixa expande serviços on-line A Caixa Econômica Federal oferece em sua página na Internet (veja link abaixo) consultas ao Extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para todos os titulares das contas vinculadas. O serviço permite ao trabalhador consultar e imprimir o extrato de suas contas vinculadas do Fundo, que apresenta os dados cadastrais da empresa e do empregado e os lançamentos realizados nos últimos dois meses. Por questões de segurança, o acesso inicial está vinculado à utilização da senha do Cartão do Cidadão (antigo Cartão do Trabalhador). Quem ainda não tem o cartão deve solicitar a senha em qualquer agência da Caixa. Para isso, basta apresentar um documento de identificação, informar o endereço completo (incluindo CEP) e os demais dados necessários à atualização do cadastro do PIS. A primeira etapa de informações eletrônicas do Fundo de Garantia ao trabalhador foi implantada em setembro deste ano, com a consulta apenas do saldo das contas do FGTS. Desde então, a Caixa registrou mais de 3,2 milhões de acessos ao serviço. No futuro próximo, também será possível fazer a atualização de endereço por telefone e e-mail para envio de mensagens personalizadas a cada trabalhador sobre as contas vinculadas do FGTS.