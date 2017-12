Caixa: extrato do FGTS pela Internet Os detentores de contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão, a partir de hoje, consultar via Internet seus extratos disponíveis na Caixa Econômica Federal. A consulta poderá ser feita no site da instituição (veja o link abaixo). O serviço permite ao trabalhador consultar e imprimir o extrato de suas contas, que apresenta os dados cadastrais da empresa e do empregado e os lançamentos realizados nos últimos dois meses. Por questões de segurança, no entanto, o acesso inicial está vinculado à utilização da senha do Cartão do Cidadão (antigo Cartão do Trabalhador). Este cartão pode ser obtido mediante solicitação da senha em qualquer agência da Caixa. O titular da conta deve, para isso, apresentar documento de identificação e informar seu endereço completo e demais dados necessários à atualização do cadastro do PIS.