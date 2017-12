Caixa facilita aquisição de aquecedor solar Em tempos de racionamento de energia e em meio à procura de alternativas para reduzir o consumo, a Caixa Econômica Federal anuncia hoje que vai disponibilizar R$100 milhões para financiamento de equipamentos de aquecimento solar. Os recursos serão suficientes para atender a cerca de 150 mil residências populares, já que o preço médio de aquisição e instalação de um sistema completo (coletores, tubulações e reservatório de 200litros) fica em torno de R$660. O valor foi negociado entre a Caixa e ABRAVA - Associação dos fabricantes dos equipamentos. As formas de pagamento A compra de um kit completo de aquecedor solar, incluída a instalação, pode ser financiada por meio de três linhas de crédito da Caixa. Na Carta de Crédito FGTS - Material de Construção, que pode ser utilizada para famílias com renda máxima de R$ 1.812,00 o prazo máximo é de 60 meses e a taxa de juros é 8% ao ano mais a TR (o que dá menos de 1% ao mês). No caso do cartão magnético Construcard, o prazo para pagamento do empréstimo é de até 24 meses com juros de 1,9% ao mês. Um prédio que deseje diminuir seus gastos com energia pode utilizar o Caixa Condomínio, que é voltado para reformas e melhorias em edifícios, com juros de 12% ao ano e prazo de 36 meses. O equipamento escolhido precisa ter certificação do INMETRO para ser financiado pela Caixa. A vida útil de um sistema desse tipo é de cerca de 15 anos. Para se ter uma idéia da economia com o uso da energia solar, em uma casa com cinco moradores, onde cada um toma um banho diário de 10 minutos, a economia gerada no final do mês é de aproximadamente 110 Kwh, ou o equivalente a R$32. O gasto mensal médio de um chuveiro elétrico nas residências brasileiras fica em torno de 84 Kwh/mês.