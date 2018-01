Caixa faz leilão de 602 casas em SP A Caixa Econômica Federal vai colocar à venda, por meio de concorrência pública, 602 habitações localizadas no Estado de São Paulo. As casas, apartamentos e terrenos têm valores que variam entre R$ 9,6 mil e R$ 258 mil. De todas as unidades, 261 estão localizadas na capital e 341 no interior e no litoral. No período entre janeiro e agosto deste ano, a Caixa vendeu, somente no Estado, 1,3 mil imóveis, num total avaliado em R$ 37,7 milhões. Pelo sistema de concorrência pública, leva o imóvel o interessado que apresentar a melhor oferta. As propostas de compra são entregues em envelopes lacrados, que são abertos posteriormente e classificados. O pagamento das unidades pode ser feito por meio de financiamento de até 100% do valor, dependendo da habitação. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) também pode ser utilizado para a compra. O edital de concorrência pode ser acessado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br. Pelo cronograma, as propostas podem ser entregues até o dia 13 de outubro. A abertura dos envelopes será feita no dia 16 de outubro, às 12 horas, e os resultados serão divulgados no site do banco no dia 23 de outubro.