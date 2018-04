Caixa fecha trimestre com lucro de R$ 214,7 mi A Caixa Econômica Federal (CEF) fechou o primeiro trimestre de 2002 com lucro líqüido de R$ 214,7 milhões, contra um resultado negativo de R$ 94,6 milhões registrado no mesmo período de 2001. O números obtidos entre janeiro e março deste ano reflete uma rentabilidade de 5,5% sobre o patrimônio líqüido e projeta 22% de rentabilidade para o ano. A CEF registrou também um resultado de R$ 1,1 bilhão sobre intermediação financeira no primeiro trimestre, com um crescimento de 254% sobre o resultado apurado nos primeiros três meses do ano passado, que foi de R$ 309 milhões. O valor das receitas sobre serviços atingiu R$ 932 milhões no período, com crescimento de 40,5% sobre o primeiro trimestre de 2001, quando as receitas chegaram a R$ 663,5 milhões. O volume de créditos concedidos pela CEF às pessoas físicas cresceu 75% no primeiro trimestre deste ano sobre igual período de 2001, passando de R$ 1,31 bilhão para R$ 2,34 bilhões. O mesmo ocorreu com relação às pessoas jurídicas, com aumento de 51% no volume de créditos concedidos, de R$ 1,22 bilhão para R$ 1,85 bilhão. O balanço da CEF mostra ainda que de dezembro de 2001 até março o número de contas correntes da instituição passou de 3,8 milhões para 4 milhões, um aumento de 5,3%. Nesse período, a quantidade de cadernetas de poupança subiu de 17,5 milhões para 18,5 milhões, crescimento de 7,72%.