Caixa finaliza o pagamento de lucro do FGTS ao trabalhador

A Caixa Econômica Federal informou nesta terça-feira, 29, que finalizou a distribuição de lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para 88 milhões de trabalhadores antes do prazo (31 de agosto). A liberação dos valores foi antecipada pelo 'Estado' em maio.

O índice de rentabilidade das 245,7 milhões de contas do FGTS contempladas alcançou, segundo o banco, 7,14% ao ano e a liberação para os trabalhadores equivale à metade do lucro de R$ 14,55 bilhões do lucro líquido do fundo no ano passado. Os valores, distribuídos à população pela primeira vez, foram proporcionais ao montante de cada conta, e o repasse médio dos depósitos será de R$ 29,62.

O lucro, entretanto, só poderá ser sacado de acordo com as regras atuais, como nos casos de demissão sem justa causa, aposentadoria, término de contrato por prazo determinado, entre outros.

O trabalhador pode consultar o valor creditado referente à distribuição de resultados do FGTS por meio do site da Caixa. Basta informar o número do CPF ou do PIS e a senha FGTS para obter a informação do crédito. Também é possível identificar o valor do crédito por SMS enviado pela Caixa (para quem tem adesão ao serviço) e no extrato da conta vinculada de FGTS, disponível para consulta no aplicativo do FGTS e no site www.caixa.gov.br/fgts.