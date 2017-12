Caixa financia aquecedor solar A Caixa Econômica Federal vai financiar a aquisição de equipamentos de aquecimento solar para as residências, o que pode reduzir a conta de luz em até 30%. Para essa linha específica a Caixa destinará R$ 100 milhões, o suficiente para atender a cerca de 125 mil residências. De acordo com a Caixa o preço médio de aquisição e instalação de um equipamento completo fica em torno de R$ 800. A compra de um kit completo de aquecedor solar pode ser financiada por meio de várias linhas de crédito na Caixa. Para as famílias com renda máxima de R$ 2.160,00, a linha de crédito é a do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para material de construção. O prazo máximo para o pagamento é de 60 meses, com taxas de juros de 8% ao ano mais Taxa Referencial de Juros (TR). No caso do cartão magnético Construcard, o prazo para o pagamento do empréstimo é de até 24 meses com taxas de juro de 1,9% ao mês. Um prédio que deseje diminuir seus gastos com energia pode utilizar o Caixa Condomínio, que é voltado para reformas e melhorias em edifícios.