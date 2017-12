Caixa financia eletros para quem economiza A Caixa Econômica Federal lançou hoje uma linha de crédito especial para os consumidores que conseguiram cumprir as suas metas de economia de energia elétrica. Estes consumidores poderão comprar eletrodomésticos novos, que consomem menos energia. O volume de recursos para os empréstimos é de R$ 100 milhões, mas pode crescer se a demanda for maior. A nova linha da Caixa financia em até 24 meses a compra de secadoras de roupa, TVs, máquinas de lavar roupa, aparelhos de ar condicionado, refrigeradores e freezers. A taxa de juros, que varia de 3% a 3,25% ao mês, é bem menor que as taxas disponíveis nas lojas de eletrodomésticos. Um aparelho que custe R$ 500, por exemplo, financiado em 24 meses, terá prestação de R$ 29,52. A taxa de juros da linha especial varia de acordo com o prazo. Até seis prestações, o juro mensal é de 3,25%; de sete a 12 meses, 3,2%; de 13 a 18, de 3,05%; e de 19 a 24 meses, de 3%. Para se habilitar ao Financiamento Especial para Aquisição de Eletrodomésticos a pessoa deve comprovar o cumprimento da meta de economia estabelecida pelo governo por meio da apresentação, em qualquer agência da Caixa, do documento da companhia de eletricidade estabelecendo a meta e da conta de luz atual. O cliente preenche o cadastro e passa pela avaliação de risco de crédito. Depois receberá uma carta de crédito, e poderá realizar a compra. Se o consumidor não cumpriu a sua meta de economia de energia, ele poderá financiar apenas os aparelhos que obtiveram a classificação na faixa A do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Este selo indica os aparelhos que oferecem a melhor relação custo-benefício para o consumo de energia e a melhor eficiência energética. O consumidor pode encontrar os aparelhos que receberam esta certificação na página da Internet do Inmetro: www.inmetro.gov.br Aquecedor Solar A Caixa também está financiando aquecedores solares. Os equipamentos estão expostos, a partir de amanhã, no prédio matriz da Caixa, em Brasília, e em algumas agências da instituição em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife e Florianópolis. O preço médio de aquisição e instalação de um sistema completo (coletores, tubulações e reservatório de 200 litros) fica em torno de R$ 660,00. O valor foi negociado entre a Caixa e Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava). O financiamento de um equipamento que custa R$ 660,00 pelo prazo de 30 meses, pela carta de crédito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), terá prestação de R$ 38,06. A compra de um kit completo de aquecedor solar, incluída a instalação, pode ser financiada por meio de três linhas de crédito da Caixa. Na carta de crédito FGTS - Material de Construção, que pode ser utilizada para famílias com renda máxima de R$ 1.812,00, o prazo máximo é de 60 meses e a taxa de juros é 8% ao ano mais a variação da Taxa Referencial (TR). No cartão Construcard, o prazo para pagamento do empréstimo é de até 24 meses com juros de 1,9% ao mês. Já um prédio que pretende comprar um aquecedor pode utilizar o Caixa Condomínio, que é voltado para reformas e melhorias em edifícios, com juros de 12% ao ano e prazo de 36 meses. Veja no link abaixo quais são as vantagens de um aquecedor e o quanto o aparelho pode representar na economia de energia elétrica de sua casa.