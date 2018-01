Caixa financia imóveis para classe média A Caixa Econômica Federal (CEF) vai voltar a financiar imóveis novos e em construção para a classe média a partir de janeiro com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Fat). Para que a Caixa possa reabrir os financiamentos, suspensos desde 31 de agosto, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou, hoje, empréstimo no valor de R$ 1 bilhão à instituição. O dinheiro, segundo o secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Paulo Jobim, já estará à disposição da Caixa na próxima semana. "A transferência de R$ 1 bilhão do Fat para o financiamento da casa própria vai gerar mais de 160 mil postos de trabalho", disse o ministro do Trabalho, Francisco Dornelles. O secretário-executivo do Ministério, Paulo Jobim Filho, informou que os recursos serão liberados em parcelas de R$ 200 milhões por meio de depósitos especiais do Fat na Caixa. A instituição pagará o empréstimo ao Fundo num prazo de 15 anos, com amortizações semestrais com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).