Caixa financia pagamento de 13º salário A Caixa Econômica Federal está disponibilizando uma linha de crédito para adiantar o 13º salário para pessoas físicas e jurídicas, com juros na faixa de 3% ao mês. O diretor-executivo de Crédito da instituição, Carlos Henrique Almeida, disse que o empréstimo pode ser feito para saldar dívidas com cheque especial ou cartão de crédito, que cobram juros mensais acima de 8%. O diretor também aconselha o empréstimo para micro, pequenas e até grandes empresas que tenham dificuldades para pagar o 13º salário de seus funcionários. No caso das empresas, o limite de crédito é a folha de pagamentos. Para a pessoa física ter acesso ao dinheiro é necessário ser cliente da Caixa, e não ter o nome negativado em instituições de crédito. As informações são da Agência Brasil.