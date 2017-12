Caixa: imóveis podem ter seu valor reduzido Um acordo que prevê qualidade dos serviços prestados pelo setor de Construção Civil será assinado hoje entre a Caixa e o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas de São Paulo (Sinduscon-SP) e o Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Locação, Administração, Incorporação e Loteamento de imóveis e Condomínios de São Paulo (Secovi). Esse acordo terá como finalidade a diminuição do desperdício na utilização do material de construção e o conseqüente barateamento de seus custos e, dentro desse processo, vai exigir certificação de qualidade das empresas da construção civil, nos moldes das normas internacionais do ISO 9000, a partir de junho de 2001. O acordo estabelecerá critérios e prazos, negociados por estado com as construtoras "Com esses acordos, atende-se ao interesse público de um modo geral, e protege-se o mutuário em particular, que irá adquirir imóveis de melhor qualidade a preços mais acessíveis", diz o diretor de Desenvolvimento Urbano da Caixa, Aser Cortines. Concessão de financiamentos às construtoras Além disso, as construtoras que quiserem obter financiamento da Caixa para obras em São Paulo terão que apresentar o padrão de qualidade mínimo, certificado por uma empresa ou consultoria credenciada no INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade. Inicialmente, será exigido um padrão de qualidade básico, que atende aos quesitos da primeira etapa de exigências (são quatro fases, com implantação gradativa).Cada etapa implantada exigirá mais qualificação das empresas. O prazo para a implantação da última etapa em São Paulo, é dezembro de 2002.