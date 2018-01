Caixa incentiva demissão voluntária A Caixa Econômica Federal inicia na próxima semana o seu Programa de Apoio à Demissão Voluntária (PDAV 2000). Podem aderir ao Plano empregados agrupados em três categorias: escriturários, auxiliares de serviços gerais e empregados da carreira profissional. O trabalhador que aderir terá assegurados o pagamento das verbas rescisórias de caráter obrigatório (saldo de salário, aviso prévio, férias, 13º salário, multa de 40% do FGTS) e um adicional financeiro extra. Esse adicional será calculado com base na remuneração do empregado, tempo de serviço e a proximidade de aposentadoria. Além disso, a Caixa irá pagar contribuições ao sistema de previdência privada por até 60 meses e o pagamento integral do plano de saúde por 12 meses.