Caixa inicia venda de imóveis A Caixa Econômica Federal (CEF) divulga hoje a primeira concorrência para venda de imóveis com garantia de locação, num total de 124 unidades. No total, o banco colocará à venda cerca de 680 imóveis, ocupados por suas agências, no valor total aproximado de R$ 600 milhões, com garantia de locação pelo próprio banco. Na Grande São Paulo, 24 imóveis entraram nessa concorrência, com preço mínimo entre R$ 823 mil e R$ 3,34 milhões, com valores de aluguel que variam de R$ 7,6 mil a R$ 32,1 mil. O contrato de locação será por um prazo de dez anos, renováveis por igual período, sendo que a Caixa garantirá o pagamento do aluguel por cinco anos, mesmo que venha a desocupar o imóvel antes deste prazo. O valor do aluguel será definido com base em avaliação de mercado, realizada pela engenharia da CEF, e será corrigido anualmente pelo IGP-M (FGV), prevendo-se negociação entre as partes a cada 3 anos. Os imóveis poderão ser adquiridos à vista ou a prazo. Para pagamento à vista, a Caixa concederá 5% de desconto sobre o valor ofertado. Na compra a prazo, a entrada mínima é de 20% e o saldo remanescente poderá ser parcelado em até 120 meses, com correção pelo IGP-M (FGV) e juros. Os imóveis serão vendidos por meio de concorrências públicas, com abrangência nacional. Nessa modalidade de licitação, os interessados apresentam suas propostas antecipadamente, em envelope fechado, para abertura e apuração do vencedor em Sessão Pública de Abertura de Propostas. Está prevista a realização de cinco concorrências, conforme cronograma abaixo: Concorrência Concorrência Publicação do edital Abertura das propostas Prazo final de contratação 1a 21/08/2002 24/09/2002 10/10/2002 2a 16/09/2002 18/10/2002 05/11/2002 3a 30/09/2002 01/11/2002 20/11/2002 4a 18/10/2002 20/11/2002 09/12/2002 5a 30/10/2002 03/12/2002 19/12/2002 Para participar das concorrências, os interessados poderão obter os editais no site da CEF (ver link abaixo) ou nas agências da Caixa, recolher depósito de caução no valor de 3% do valor do imóvel e enviar cópia do recibo da caução juntamente com sua proposta para o banco. O recebimento de propostas será centralizado em São Paulo, e os interessados de todo o Brasil poderão enviar suas propostas pelo Correio ou entregá-las em São Paulo, em local a ser definido e divulgado no edital. As Sessões Públicas de Abertura de Propostas serão realizadas em São Paulo, em local a ser divulgado no edital, sendo que os resultados da concorrência serão divulgados para todo o Brasil, por meio da Internet e agências da Caixa. O adquirente poderá concluir o negócio e efetuar a Escritura Pública de Compra e Venda na agência da CEF que lhe for conveniente. A Caixa se responsabilizará por quaisquer ônus reais incidentes sobre o imóvel, até a data da transferência de propriedade para o adquirente;