Caixa investe mais em habitação O investimento em habitação da Caixa Econômica Federal (CEF) cresceu 125% esse ano, com relação ao mesmo período do ano passado. A instituição aplicou cerca de R$ 2,2 bilhões em financiamentos habitacionais nos primeiros cinco meses do ano. Em igual período do ano passo, o volume foi de R$ 980 milhões. O número de unidades financiadas subiu, de acordo com a Caixa, de 63.891 para 115.519, em igual período. Com base nestes dados, a CEF já começou a trabalhar com a possibilidade de o volume de financiamentos habitacionais deste ano vir a ser o maior que o praticado em toda a década de 90. Brasília