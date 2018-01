Caixa já vendeu 79 imóveis em feira A Caixa Econômica Federal vendeu até as 18h00 de hoje 79 imóveis na feira de imóveis que está promovendo no Conjunto Nacional, em São Paulo. Das vendas efetivadas, 49 são de imóveis vagos e 30 de ocupados. Até o momento, a Caixa arrecadou R$ 3,3 milhões. A feira continua no final de semana. Parte do estoque está sendo oferecido pelo sistema de concorrência pública - 1.050 imóveis, em que ganha a melhor proposta, e parte por venda direta - 1.35 0 imóveis (ao primeiro interessado que se dispuser a oferecer o valor mínimo de avaliação de mercado estipulado pela Caixa). Não há necessidade de poupança prévia para obter o financiamento, que será enquadrado nas condições da Carta de Crédito FGTS (taxa de juros de 6% ao ano) e da Carta de Crédito Caixa (taxa de juros de 10,5% ou 12% ao ano).