Caixa lança cartão para público adolescente A Caixa Econômica Federal lança na segunda-feira, dia 23, uma alternativa de cartão de crédito para o público adolescente: o Adicional Mesada Caixa. Para evitar grandes surpresas ou aborrecimentos ao conferir o valor da fatura, o cartão terá um limite de gastos previamente fixado pelo titular. Dessa forma, tanto o titular do cartão como o usuário do Adicional, que pode ter idade igual ou superior a 16 anos, saberão a quantia que pode ser gasta com o cartão ao longo do mês. "O novo produto pode servir como uma iniciação do jovem no controle e gerenciamento de suas finanças", diz Fábio Alvim, superintendente nacional de Serviços Bancários. O valor previamente fixado do Adicional Mesada será sempre um valor múltiplo de R$50, com o mínimo de R$100. O valor máximo possível, desde que autorizado, será o limite de compras do cartão do próprio titular. Isso não implica, no entanto, em redução do limite do cartão titular. Por meio da central de atendimento (0800-78-4455) será possível fazer alterações no limite do Adicional Mesada. Além do público adolescente, o cartão também pode ser habilitado para outra pessoa que o titular indicar. Essa nova possibilidade está disponível para todos os cartões de crédito da Caixa, tanto na bandeira Visa como Mastercard, desde que a conta comporte, pelo menos, um cartão adicional.