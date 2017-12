Caixa lança CDC no cheque eletrônico A partir de hoje, clientes da Caixa Econômica Federal (CEF) de todo o país podem efetuar suas compras utilizando o Crédito Direto Caixa (CDC), por meio do canal Cheque Eletrônico. Ao contrário de um crediário comum, as compras feitas com o CDC no Cheque Eletrônico dispensam o cliente de cadastro, fiador, ou qualquer outro documento exigido normalmente. O lojista passa o cartão de débito no terminal e a transação de pagamento é automaticamente. As opções de parcelamento e o limite do crédito disponíveis também podem ser verificadas pelo cliente no terminal. Para utilização do crédito, é necessário que o cliente assine o contrato de habilitação do CDC em sua agência, desde que já tenha limite de crédito pré-aprovado. O limite do crédito disponível, que varia de R$ 300,00 a R$ 10.000,00, dependendo da capacidade de pagamento mensal do cliente, pode ser consultado no extrato da conta corrente, no terminal da loja ou na Internet da CAIXA.